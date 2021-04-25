Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в основную сетку турнира в Мюнхене

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (111-й номер мирового рейтинга) вышел в основную сетку турнира категории АТР-250 в немецком Мюнхене с призовым фондом 419,5 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня во втором квалификационном раунде белорус обыграл в трехсетовом поединке литовского теннисиста Ричардаса Беранкиса (89) - 6:2, 3:6, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
На старте квалификации Илья Ивашко обыграл поляка Камила Майчрзака (129) - 6:4, 7:6 (7:5).
Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (77) в 1/16 финала мюнхенского турнира сыграет завтра с аргентинцем Гвидо Пельей (50).
Сегодня в решающем поединке женского турнира в Штутгарте седьмая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко встретится с лидером мирового рейтинга австралийкой Эшли Барти.-0-