Белорусский теннисист Владимир Игнатик вышел в 1/8 финала на турнире в Китае

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик (249-й номер мирового рейтинга) победно стартовал на турнире серии "Челленджер" в китайском Сучжоу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/16 финала белорус уверенно переиграл в двух сетах португальца Гонсало Оливейру (286) - 6:3, 6:2. В борьбе за выход в четвертьфинал соперником Владимира Игнатика будет австралиец Эндрю Харрис (300), одолевший сегодня канадца Брейдена Шнура (109) - 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (8:6).

Сегодня вечером белорусские теннисисты стартуют на престижном турнире в американском Майами. В 1/64 финала мужских соревнований Илья Ивашко (110) встретится с итальянцем Томасом Фаббиано (90). У женщин первой из квартета белорусок на корт выйдет Виктория Азаренко (46), которая сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой (35).-0-