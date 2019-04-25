Белорусский теннисист Владимир Игнатик завершил выступление на турнире в Китае

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Игнатик и Теймураз Габашвили не сумели выйти в полуфинал парного разряда на турнире серии "Челленджер" в китайском Наньчане с призовым фондом $54 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинале белорусско-российская пара проиграла голландско-чилийскому тандему Давид Пел / Ханс Подлипник-Кастильо - 6:7 (3:7), 3:6. На старте Владимир Игнатик и Теймураз Габашвили победили китайский дуэт Синь Гао / Чжичжень Чжан - 7:6 (7:5), 6:4.

Накануне в 1/16 финала одиночного разряда Владимир Игнатик, занимающий 239-е место в мировом рейтинге, уступил чеху Вацлаву Шафранеку, который находится на 335-й позиции, - 6:7 (6:8), 4:6.

На престижном женском турнире в немецком Штутгарте белоруска Виктория Азаренко (61) сегодня вечером сыграет в 1/8 финала с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой (4).-0-