Белорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад победил на турнире в Катаре

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад занял первое место на международном турнире в Дохе (Катар), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском тяжелоатлетическом союзе.

В весовой категории до 73 кг наш атлет показал результат 334 кг (150 кг +184 кг). Второе место занял Димитриос Георгулис - 283 кг (125 кг +158 кг), а бронзовым призером стал Нижат Рахимов из Казахстана - 276 кг (135 кг +141 кг).

Эти соревнования имеют статус лицензионных к Олимпийским играм в Токио 2020 года. Квалификационные турниры позволяют спортсменам чаще принимать участие в международных стартах и зарабатывать очки на предстоящие Игры.

В Дохе из белорусских атлетов также выступят Евгений Тихонцов, Вадим Стрельцов (оба - 96 кг), Андрей Арямнов (109 кг), а также Сюзанна Володько (64 кг) и Дина Сазоновец (76 кг).-0-