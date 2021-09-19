Белорусский женский экипаж байдарки-четверки выиграл золото ЧМ в Копенгагене

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский женский экипаж байдарки-четверки выиграл золотые медали чемпионата мира по гребле в Копенгагене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем заезде на 500 м Маргарита Махнева, Надежда Попок, Ольга Худенко и Марина Литвинчук показали время 1 мин. 32,55 сек. Второе место заняли венгерки - 1 мин. 32,71 сек. Бронза осталась за экипажем из России - 1 мин. 35,30 сек.

Таким образом, они добавили к серебру Игр в Токио золото планетарного форума в Дании.-0-

Президент НОК поздравил белорусских байдарочниц с победой на ЧМ в Дании