Белорусский женский экипаж каноэ-четверки выиграл золото ЧМ в Дании

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский женский экипаж каноэ-четверки в составе Алены Ноздревой, Надежды Макарченко, Александры Каллаур и Ольги Климовой выиграл золото чемпионата мира в Дании на дистанции 500 м, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Результат победительниц - 1 мин. 48,62 сек. Второе место у венгерок - 1 мин. 49,40 сек. Третья позиция осталась за украинками - 1 мин. 49,79 сек.

Ранее каноистка Алена Ноздрева заняла седьмое место в гонке на 200 м. Ее итоговое время - 47,98 сек. Тройку сильнейших в данном виде программы составили Кэти Винсент из Канады - 46,52 сек., испанка Антия Хаком - 46,79 сек., полька Дорота Боровская - 46,90 сек.

В стартах байдарок-одиночек на 200 м у мужчин белорус Алексей Мисюченко занял шестую позицию в итоговом протоколе - 35,20 сек. Чемпионом мира стал итальянец Андреа Ди Либерто - 34,78 сек. Швед Петтер Меннинг стал серебряным призером - 34,81 сек. Латвиец Робертс Акменс завоевал бронзу - 34,95 сек.

Белорусский каноист Максим Петров на дистанции 500 м остановился на пятой позиции с результатом 1 мин. 49,35 сек. Победу праздновал немец Конрад Шейбнер - 1 мин. 46,55 сек. Второе место за собой оставил чех Мартин Фукса - 1 мин. 47,58 сек. Молдаванин Олег Терновский выиграл бронзу - 1 мин. 48,50 сек.

После первого дня финальных заездов белорусская команда записала на свой счет две серебряных и две бронзовых медали планетарного форума в Копенгагене.-0-

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