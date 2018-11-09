Белорусы Владислав Гончаров и Олег Рябцев завоевали золото на ЧМ по прыжкам на батуте в Санкт-Петербурге

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские батутисты Владислав Гончаров и Олег Рябцев завоевали золотую награду в синхронных прыжках на чемпионате мира в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
За свое выступление дуэт получил от судей 52,510 балла. Во время выполнения программы Олег Рябцев допустил несколько ошибок в перемещении, но соперники не смогли опередить белорусов. Второе место заняли французы Себастьен Мартини и Ален Моранте - 51,850 балла. Бронзовыми призерами стали Тай Сводлинг и Доминик Кларк из Австралии - 51,270 балла.
Годом ранее на мировом форуме в Софии Владислав Гончаров и Олег Рябцев также заняли первое место в этом виде программы.
Чемпионат мира по прыжкам на батуте завершится в Санкт-Петербурге 10 ноября выступлением в индивидуальных прыжках.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4185 BYN
|2.415 BYN
|2.424 BYN
|USD
|2.1336 BYN
|2.132 BYN
|2.135 BYN
|RUB
|3.1868 BYN
|3.17 BYN
|3.19 BYN