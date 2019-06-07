Белорусы не вышли в четвертьфинал юниорского ЧМ по баскетболу 3х3

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси (U-18) не смогла пробиться в четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу 3х3, который проходит в Улан-Баторе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусские баскетболисты заняли последнее место в предварительной группе С, проиграв сверстникам из Грузии - 16:21, Монголии - 15:21, Латвии - 18:19 и США - 14:21. В составе сборной Беларуси под руководством тренера Дмитрия Колтунова в монгольской столице выступали Алексей Цинкевич, Даниил Борисевич, Алексей Навойчик и Никита Мацаль.
Сегодня в монгольской столице определятся чемпион и призеры мирового юниорского первенства. В полуфиналах россияне встретятся с американцами, а турецкие баскетболисты сыграют с аргентинцами.
На прошлой неделе молодежная сборная Беларуси (U-23) также в Улан-Баторе успешно провела первые этапы Лиги наций, заняв второе место.
Баскетбол 3х3 входит в программу II Европейских игр в Минске. В турнире примут участие мужские и женские сборные, которые с 21 по 24 июня на площадке Palova Arena разыграют два комплекта наград.-0-
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