Белорусы поспорят за два комплекта наград в восьмой день ЧМ по легкой атлетике в Дохе

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В восьмой день чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе белорусские спортсмены будут представлены в двух видах соревновательной программы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 20:15 состоятся финальные попытки легкоатлетов, выступающих в прыжках в высоту. Беларусь представит Максим Недосеков, обладатель лучшего результата сезона - 2 м 35 см. В квалификации уроженец Витебска преодолел высоту 2 м 26 см и стал пятым в своей подгруппе А.

В 23:30 начнут свой долгий поход на пьедестал 54 мастера спортивной ходьбы. Им предстоит преодолеть расстояние в 20 км. Попытается попасть в тройку сильнейших белорус Александр Ляхович.

В медальном зачете белорусы пока без наград. В тройке лидеров сборные США (8 золотых - 8 серебряных - 2 бронзовых награды), Китая (3-3-3) и Ямайки (2-3-1).-0-