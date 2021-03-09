Белорусы проиграли казахстанцам в квалификации ЧЕ по мини-футболу

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу потерпела третье поражение подряд в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке четвертого тура 5-й квалификационной группы белорусы проиграли команде Казахстана со счетом 1:6. Единственный мяч в составе хозяев забил Антон Матвеенко, отличившийся в начале второго тайма. На прошлой неделе эти соперники встречались в Нур-Султане, и тогда белорусская сборная уступила с результатом 2:5. У проигравших отличились Сергей Крыкун и Юрий Рабыко.

В стартовом матче подопечные Александра Савинцева победили на выезде сборную Израиля с крупным счетом 3:0 (голы забили Юрий Рабыко, Максим Евдокимов, Владислав Селюк), а затем в Будапеште проиграли венграм - 1:2 (гол у белорусов - Сергей Силивончик). Спортсмены Казахстана кроме того, что дважды победили белорусскую дружину, разгромили у себя дома венгров - 5:0.

Положение команд: Казахстан - 9 очков (3 матча), Беларусь - 3 (4), Венгрия - 3 (3), Израиль - 3 (2).

В двух заключительных встречах белорусы примут на своей площадке сборные Израиля (6 апреля) и Венгрии (13 апреля).

В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выйдут победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 9 января по 6 февраля 2022 года.-0-