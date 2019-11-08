Белорусы разгромили гибралтарцев на юношеском футбольном турнире в Минске

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеская сборная Беларуси (U-15) победно стартовала на турнире развития в минском Футбольном манеже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке со сверстниками из Гибралтара белорусы имели подавляющее преимущество и выиграли с крупным счетом 5:0.

Свой следующий матч белорусские футболисты проведут 9 ноября с командой Армении (начало в 11.30). Армяне в первом туре уступили в серии послематчевых пенальти - 3:5 (основное время - 1:1).

Турнир финиширует 11 ноября матчами Армения - Гибралтар (начало в 11.00) и Беларусь - Венгрия (13.30).-0-

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