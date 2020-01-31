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31 января 2020, 08:38

Белорусы уступили португальцам в квалификации ЧМ по мини-футболу

Фото БАМФ
Фото БАМФ

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла португальцам 1:2 на старте элитного раунда квалификации чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче группы А в португальском Повоа-де-Варзим с хозяевами турнира белорусы вышли вперед в самом конце первого тайма после точного удара Павла Раговика. Однако во второй половине встречи португальцы, которые являются действующими чемпионами Европы, сумели отличиться дважды и добились победы. В другом поединке первого тура сборная Италии не смогла одолеть финнов, сыграв вничью - 2:2. В этой игре итальянцы не забили два пенальти.

Сегодня во второй игровой день подопечные Александра Савинцева сыграют с итальянской сборной, а 2 февраля завершат соревнования матчем с командой Финляндии.

В хорватском Осиеке состоялись матчи второго тура в квартете С. Сборная Азербайджана одержала волевую викторию над россиянами со счетом 4:3, а хорваты обыграли словаков - 3:2. Положение команд после двух игровых дней: Хорватия - 6 очков, Азербайджан - 3, Россия - 3, Словакия - 0.

Составы остальных групп элитного раунда:

В - Сербия (хозяин турнира), Испания, Украина, Франция;

D - Чехия (хозяин турнира), Словения, Румыния, Казахстан.

Победители четырех групп элитного раунда получат прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2020, а команды, занявшие вторые места, проведут в апреле стыковые поединки за два оставшихся пропуска.

Финальная часть мирового первенства с участием 24 лучших команд планеты пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве.-0-

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