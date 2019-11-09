Белорусы уступили словакам на юниорском хоккейном турнире в Дании

9 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусская юниорская сборная проиграла сверстникам из Словакии со счетом 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) на международном турнире в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусы начали очень здорово, открыв счет на пятой минуте встречи. Отличился Станислав Герасимов. Подопечные Александра Руммо продолжили давление на ворота оппонентов, однако развить успех не смогли.

Во втором периоде словаки смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала вратаря белорусской команды огорчил Адам Регак, затем, спустя 30 секунд, отличился Якуб Раган. Словаки перешли к игре от обороны, стараясь действовать на контратаках. Вскрыть их защитные построения белорусам оказалось не под силу.

Таким образом, белорусские юниоры утратили шансы на победу в турнире. Лучшая дружина определится во встрече немецких и словацких хоккеистов. Белорусы завершат соревнования матчем против датчан, которые пока также не испытали радость побед.-0-