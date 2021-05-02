Белорусы Владислав Гончаров и Олег Рябцев выиграли золото ЧЕ по прыжкам на батуте

Владислав Гончаров и Олег Рябцев. Фото из архива

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Владислав Гончаров и Олег Рябцев выиграли золото чемпионата Европы по прыжкам на батуте в Сочи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За свою программу в синхронных прыжках победители получили оценку 51,990 балла.

Второе место заняли португальские спортсмены Диого Ганчиньо и Лукас Сантос - 50,250 балла. Бронзовые награды на свой счет записали немцы Фабиан Фогель и Кайо Лаукстерманн - 49,930 балла.

Ранее золото континентального форума в командных стартах батустистов выиграли Иван Литвинович, Олег Рябцев, Владислав Гончаров и Алексей Дударев. В аналогичном виде программы среди женщин Екатерина Ершова, Татьяна Петреня, Виктория Куйдан и Полина Шедько завоевали серебряные награды. Также второе место заняли в женских синхронных прыжках Екатерина Ершова и Виктория Куйдан.

В командном турнире среди юниоров белорусы Андрей Буйлов, Станислав Яскевич, Иван Мельников и Даниил Пшенко стали победителями. Также отметим Даниила Пшенко и Ивана Мельникова, которые в данной возрастной группе записали на свой счет победу в синхронных прыжках.

В турнире девушек Виолетта Бардиловская, Александра Столярова, Злата Шалковская и Мария Сергеева получили серебро. В синхронных прыжках дуэтов среди юниорок Виолетта Бардиловская и Мария Сергеева стали победительницами континентального форума. -0-

Екатерина Ершова и Виктория Куйдан выиграли серебро ЧЕ по прыжкам на батуте в Сочи