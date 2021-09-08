Белорусы вышли в полуфинал турнира по мини-футболу на Играх стран СНГ в Казани

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы одержали вторую викторию в турнире по мини-футболу на первых Играх стран СНГ в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем втором поединке юношеская сборная Беларуси (U-19) сегодня обыграла соперников из Кыргызстана со счетом 2:0. Вчера в первом матче предварительной группы В белорусы разгромили команду Азербайджана также с сухим результатом - 6:0.

Таким образом, подопечные Александра Черника заняли первое место и в полуфинале встретятся со второй командой предварительной группы А. Там фаворитом является сборная России, которая накануне не оставила никаких шансов на успех молдаванам, выиграв с результатом 16:3. Сегодня россияне сыграют с узбекскими спортсменами.

В полуфинал выходят по две лучших дружины из каждой группы, а команды, которые финишируют последними, встретятся в матче за пятое итоговое место. Полуфинальные встречи состоятся 10 сентября, а финал и матч за бронзовые награды пройдут 11 сентября.

Для белорусской команды соревнования в столице Татарстана являются проверкой сил перед квалификационным турниром юношеского чемпионата Европы 2022 года. Соперниками белорусов в 7-й отборочной группе будут сверстники из Хорватии, Латвии и Азербайджана.-0-