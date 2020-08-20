Белорусы выступят на ЧЕ по пляжному волейболу в различных возрастных группах

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы выступят на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир состоится 16-20 сентября в Юрмале (Латвия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

В финальном турнире континентального форума получили право участвовать 32 мужские и 32 женские пары, среди них белорусы Александр Дедков и Павел Петрушко. Своих соперников по групповому раунду предстоящего турнира они узнают 26 августа, когда пройдет церемония жеребьевки.

Участницами первенства Европы по пляжному волейболу в категории U-18 среди девушек станут Дарья Борис и Анна Карабинович. В аналогичном турнире у парней сыграют Арсений Котов и Илья Капыш. Оба старта пройдут в Измире (Турция) с 16 по 20 сентября.

На чемпионате Европы среди спортсменов не старше 20 лет, который 9-13 сентября пройдет в Брно (Чехия), оспаривать награды будут Владимир Галота и Андрей Балыко.

Белорусский дуэт Илья Абраменко/Владислав Иванов попал в число участников первенства Старого Света среди спортсменов, не достигших 22 лет. Этот континентальный старт примет Измир (Турция) с 23 по 27 сентября.-0-