Белорусы выступят в трех видах программы ЧМ по велоспорту на треке

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы будут участвовать в трех видах программы чемпионата мира по велоспорту на треке в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В женском омниуме за награды планетарного форума поборется опытнейшая Татьяна Шаракова. В мужских стартах ставка сделана на Романа Романова, который выступит в гонке по очкам. Еще один белорус Михаил Шеметов попробует пробиться в число сильнейших в мужском индивидуальном преследовании.
Накануне чемпионом мира в дисциплине скретч стал Евгений Королек, принесший первую награду в копилку белорусской сборной. Компанию на пьедестале ему составили итальянец Симоне Консонни и испанец Себастьян Мора Ведри.
На ЧМ по велоспорту на треке, который проходит в Берлине с 26 февраля по 1 марта, разыгрываются 19 комплектов наград - 10 в состязаниях мужчин и 9 среди женщин. На них претендуют более 600 участников из 45 стран.-0-