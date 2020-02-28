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28 февраля 2020, 15:03

Белорусы выступят в трех видах программы ЧМ по велоспорту на треке

Татьяна Шаракова. Фото из архива
Татьяна Шаракова. Фото из архива

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы будут участвовать в трех видах программы чемпионата мира по велоспорту на треке в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В женском омниуме за награды планетарного форума поборется опытнейшая Татьяна Шаракова. В мужских стартах ставка сделана на Романа Романова, который выступит в гонке по очкам. Еще один белорус Михаил Шеметов попробует пробиться в число сильнейших в мужском индивидуальном преследовании.

Накануне чемпионом мира в дисциплине скретч стал Евгений Королек, принесший первую награду в копилку белорусской сборной. Компанию на пьедестале ему составили итальянец Симоне Консонни и испанец Себастьян Мора Ведри.

Белорус Евгений Королек выиграл золото ЧМ по велоспорту на трекеБелорус Евгений Королек выиграл золото ЧМ по велоспорту на треке
Белорус показал итоговое время 16 мин. 59 сек. Серебро выиграл итальянец Симоне Консонни. Бронза досталась испанцу Себастьяну Мора Ведри.

На ЧМ по велоспорту на треке, который проходит в Берлине с 26 февраля по 1 марта, разыгрываются 19 комплектов наград - 10 в состязаниях мужчин и 9 среди женщин. На них претендуют более 600 участников из 45 стран.-0-

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