Белорусы заняли 18-е место в эстафете на юниорском ЧМ по лыжным гонкам

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские лыжники стали восемнадцатыми в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи, который проходит в Норвегии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На старт эстафеты 4х5 км вышли спортсмены не старше 20 лет, белорусскую сборную представляли Михаил Морозов, Егор Казак, Артем Холод и Алексей Губенко. Чемпионам мира - команде России - наши лыжники проиграли более пяти с половиной минут. Серебряные медали выиграли норвежцы, бронза на счету американцев. Всего участие в гонке приняли 19 сборных, на финише белорусы сумели опередить только команду Болгарии.

Завтра на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи состоятся две гонки с раздельным стартом классикой среди спортсменов и спортсменок не старше 23 лет.-0-