Белорусы заняли четвертое место на ЧЕ по велоспорту на треке

12 ноября, /Корр. БЕЛТА /. Белорусы заняли четвертое место на чемпионате Европы по велоспорту на треке в командной гонке преследования, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В малом финале за бронзу Михаил Шеметов, Роман Тишков, Евгений Королек и Денис Мазур не смогли совладать с оппонентами из Швейцарии, показав на финише время 4 мин. 00,372 сек. Итоговое время бронзовых призеров - 3 мин. 55,051 сек.

В заезде, который решал судьбу золотых наград, россияне опередили квартет из Италии, вырвав у них 0,110 сек.

В аналогичном виде программы у женщин победили британки. Второе место заняли итальянки, а замкнули тройку сильнейших спортсменки из Украины.

Соревнования в Пловдиве проходят с 11 по 15 ноября. По их итогам разыгрывается 22 комплекта наград: в командных гонках и командном спринте, в индивидуальных гонках, гите, гонках с выбыванием, мэдисоне, омниуме, гонках по очкам, скрэтче, спринте, кейрине.-0-