Белорусы завершили турнир европейской олимпийской квалификации по настольному теннису без лицензий

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завершили турнир европейской олимпийской квалификации по настольному теннису в Гимарайнше (Португалия) без лицензий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе национальной федерации этого вида спорта.

Павел Платонов уступил во всех трех поединках групповой стадии турнира. Надежда Богданова была сильнее соперниц в одном из трех матчей этого раунда, чего для продолжения борьбы за олимпийские путевки было недостаточно.

Для Дарьи Триголос, вышедшей в следующую за групповой стадию состязаний, роковыми стали встречи с россиянкой Яной Носковой - 0:4 (8:11; 7:11; 7:11; 6:11) и словачкой Барборой Балажовой - 2:4 (11:7, 9:11, 7:11, 11:7, 7:11, 7:11).

Александр Ханин, преодолев стартовый этап турнира на первом месте, признал превосходство поляка Самуэля Кульчицкого - 3:4 (6:11; 11:8; 11:8; 12:14; 8:11; 11:7; 7:11) и должен был встречаться с британцем Полом Дринкхоллом, но из-за того, что у нескольких человек из белорусской команды прямо перед игрой обнаружили CОVID-19, спортсмену не дали возможности принять участие в матче и засчитали поражение, хотя его тест был отрицательным.-0-