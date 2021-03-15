Белорусы завершили выступления в квалификации ОИ по настольному теннису

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В катарской Дохе продолжается мировой квалификационный турнир, на котором разыгрываются путевки в одиночный разряд соревнований по настольному теннису Олимпийских игр в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белорус Александр Ханин (154-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на стадии третьего раунда, уступив венгру Адаму Суди (115) - 2:4. В первом круге белорус уверенно победил катарского спортсмена Мохамеда Абдулвахаба (368) - 4:0, а во втором матче с таким же "сухим" счетом был обыгран чех Павел Сиручек (51).

В женском турнире белоруска Надежда Богданова (104) также завершила состязания в третьем круге, проиграв сегодня россиянке Полине Михайловой (46) со счетом 1:4. В первом круге белорусская спортсменка победила украинку Анну Гапонову (69) со счетом 4:3, а затем с таким же результатом одолела сербку Сабину Суржан (137). Еще одна белорусская теннисистка Дарья Триголос (102) стартовала с уверенной виктории над кенийкой Лидией Сетей (705), а потом уступила представительнице Монако Ян Сяо Синь (44) и завершила выступление в столице Катара.

В мировой олимпийской квалификации принимают участие 73 мужчины, из которых путевки в Токио получат четыре человека. Из 60 женщин билеты на Игры в японскую столицу смогут заказать пять лучших спортсменок. Соревнования в Дохе завершатся 17 марта.

Лидер белорусской команды Владимир Самсонов не смог сыграть в Катаре из-за травмы и попытается пробиться на токийскую Олимпиаду на европейском квалификационном турнире, который пройдет с 21 по 25 апреля в Португалии.-0-