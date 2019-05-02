Белорусы завоевали 4 награды на тестовых соревнованиях к II Европейским играм по спортивной аэробике

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали 4 награды на тестовых соревнованиях к II Европейским играм по спортивной аэробике, которые прошли в "Минск-Арене", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Белорусские спортсмены Дмитрий Захаревич и Юлия Володарь в выступлении смешанных пар набрали 18,150 балла и поднялись на высшую ступень пьедестала почета, вторыми стали атлеты из Азербайджана Имран Имранов и Мадина Мустафаева (17,600), на третьей позиции разместился белорусский дуэт Юрий Халецкий и Юлия Храменкова (16,200).

В групповых упражнениях лучший результат показали азербайджанцы Имран Имранов, Мадина Мустафаева, Балаханим Ахмадова, Нармина Гусейнова и Владимир Долматов. Серебряная награда на счету команды Беларусь 2 в составе Юлии Володарь, Юлии Храменковой, Дмитрия Захаревича, Алеси Завадской и Анастасии Будейко. Бронзовую медаль завоевали спортсмены из сборной Беларусь 1 (Светлана Лифенко, Алина Кед, Александра Бабак, Любовь Агарева и Анна Касперович).

Участие в состязаниях приняли 15 атлетов из Беларуси и Азербайджана.

Спортивная аэробика входит в программу II Европейских игр в Минске. 24-25 июня 56 спортсменов разыграют в "Минск-Арене" два комплекта наград.-0-