Белорусы завоевали 8 медалей во второй день международного турнира по самбо в Минске

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали восемь наград во второй день открытого XXV Международного турнира категории А по самбо на призы Президента Беларуси. Соревнования завершились в минском спорткомплексе "Чижовка-Арена", передает корреспондент БЕЛТА.

Золото выиграли Сергей Копылов (71 кг, боевое самбо), Карина Шут (80 кг). Серебро на счету Сергея Лесяка (98 кг) и Марины Жарской (54 кг). Бронзовыми медалями копилку наград белорусской сборной пополнили Дмитрий Кириллов (64 кг), Вера Гореликова (65 кг), Александр Кокша (79 кг), Алена Купаво (54 кг).

Напомним, что накануне белорусы выиграли 17 медалей различного достоинства. Победы в спортивном разделе праздновали Анфиса Копаева (50 кг), Татьяна Мацко (59 кг), Владислав Бурдь (58 кг) и Дмитрий Хохлов (свыше 99 кг). В боевом самбо титула чемпиона удостоился Евгений Михно (64 кг).

Специальных призов от Президентского спортивного клуба "За волю к победе" и "За лучшую технику" удостоились белоруска Татьяна Мацко и россиянин Владимир Петров соответственно.

В юбилейном турнире принимали участие более 100 спортсменов из 11 стран. Помимо представителей хозяев состязаний - белорусской дружины - на коврах одного из лучших спортсооружений страны за награды спорили гости из Армении, Греции, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Румынии, Таджикистана, Узбекистана и Японии.

Организаторами открытого чемпионата Беларуси по самбо на призы Президента Республики Беларусь являются Министерство спорта и туризма, Президентский спортивный клуб, Минский городской исполнительный комитет, Национальный олимпийский комитет, Белорусское физкультурно-спортивное общество "Динамо", Белорусская федерация самбо. Генеральный информационный партнер - Белтелерадиокомпания.-0-