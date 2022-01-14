Белорусы завоевали три медали паралимпийского чемпионата мира по лыжным гонкам

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали три награды в первый день паралимпийского чемпионата мира по лыжным видам спорта среди спортсменов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата в норвежском Лиллехаммере, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первое золото мирового первенства в копилку белорусской команды принесла Светлана Сахоненко (лидер - Дмитрий Будилович), которая первенствовала в лыжной гонке на 10 км классическим ходом среди инвалидов по зрению. Валентина Шиц стала обладательницей серебра на дистанции 7,5 км среди инвалидов-колясочников. Еще одна белорусская спортсменка Екатерина Шастина-Комар оказалась на 10-й итоговой позиции. Бронзовую медаль мужской гонки на 12,5 км классическим ходом среди инвалидов по зрению завоевал белорус Юрий Голуб (лидер - Никита Масловский).

В этом чемпионате планеты Беларусь представляют более 20 спортсменов, которые участвуют в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону. Всего в Лиллехаммере выступают около 800 спортсменов со всей планеты. Это первый паралимпийский чемпионат мира по снежным видам - лыжным гонкам, горным лыжам, биатлону и сноуборду, который проходит в одной стране.

Состязания в Лиллехаммере завершатся 23 января, после чего группа белорусских биатлонистов и лыжников отправится в шведский Эстерсунд, где состоится заключительный этап Кубка мира перед Паралимпиадой-2022. Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.-0-