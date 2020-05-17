"Белшина" и "Витебск" сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 9-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из трех сегодняшних матчей футболисты бобруйской "Белшины" на своем поле разошлись миром с "Витебском" - 1:1. Оба мяча были забиты во второй половине встречи. На 62-й минуте полузащитник хозяев Сергей Глебко с пенальти открыл счет, а через 15 минут бразильский защитник гостей Жулио Сезар восстановил равновесие.

Позже минское "Динамо" примет на своей арене "Ислочь", а в Бресте местный "Рух" сыграет со "Смолевичами".

Результаты остальных встреч 9-го тура: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Городея" - 3:1, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Динамо" (Брест) - 2:1, "Шахтер" (Солигорск) - "Славия" (Мозырь) - 2:0. Матч между "Минском" и гродненским "Неманом" перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ - 19 очков, "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 18, "Слуцк" - 16, "Ислочь", "Шахтер" - по 15, "Динамо" (Брест) - 13, "Рух", "Витебск" - по 12, "Городея", "Славия" - по 11, "Минск" - 10, "Динамо" (Минск) - 9, "Неман" - 8, "Смолевичи", "Белшина" - по 3.

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 6 мячей.-0-