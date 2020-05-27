Белтелерадиокомпания покажет в прямом эфире матчи "Кубка Президента Чехии"

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 5" и канал "Беларусь 5. Интернет" в прямой трансляции покажут решающие матчи теннисного турнира "Кубок Президента Чехии". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В соревновании примут участие такие звезды мирового тенниса, как Петра Квитова, Кристина Плишкова, Барбора Стрыцова, Иржи Веселы и другие игроки рейтингов WTA и ATP. Так, в эти минуты на корте Дворца тенниса в Праге соревнуется первая женская полуфинальная пара. А в 17.00 вторая пара определит еще одного финалиста состязаний.

28 мая в 13.00 начнется мужской финальный поединок. Вслед за ним в 15.00 на корте появятся представительницы прекрасного пола, чтобы в решающем противостоянии разыграть почетный трофей.-0-