Берн и Севилья примут первые матчи группового этапа футбольной Лиги чемпионов

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на футбольных аренах Европы пройдут стартовые поединки группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче предварительной группы F швейцарский "Янг Бойз" в 19.45 примет в Берне английский "Манчестер Юнайтед", в который вернулся лидер португальской сборной Криштиану Роналду, покинувший туринский "Ювентус". Во втором поединке этого квартета испанский "Вильярреал" сыграет на своем поле с итальянской "Аталантой" из Бергамо (начало в 22.00).

В стартовом матче группы G испанская "Севилья" встретится у себя дома с австрийским "Зальцбургом" (начало в 19.45). Встреча французского "Лилля" и немецкого "Вольфсбурга" начнется в 22.00.

Центральным поединком сегодняшнего игрового дня станет встреча главных фаворитов группы Е - в каталонской столице испанская "Барселона" примет лучший клуб Германии мюнхенскую "Баварию". Чемпионы Украины футболисты киевского "Динамо" сыграют на своей арене с португальской "Бенфикой" из Лиссабона.

В группе Н действующий победитель Лиги чемпионов лондонский "Челси" в британской столице сыграет с российским чемпионом "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Шведский "Мальме" примет у себя дома итальянский "Ювентус".

В остальных группах чемпионской Лиги встречи первого тура пройдут завтра. Дебютант групповой стадии главного клубного турнира Старого Света чемпион Молдовы тираспольский "Шериф" в дебютном поединке в квартете D встретится на своей арене с вице-чемпионом Украины донецким "Шахтером". Мадридский "Реал" сыграет в гостях у миланского "Интера".

В квартете В первым соперником бельгийского "Брюгге" будет французский "Пари Сен-Жермен", состав которого недавно пополнил аргентинский форвард Лионель Мессии, перешедший из "Барселоны". Английский "Манчестер Сити" сыграет у себя дома с немецким "Лейпцигом".

В группе С португальский "Спортинг" встретится в Лиссабоне с нидерландским "Аяксом" из Амстердама, а в Стамбуле турецкий "Бешикташ" будет соперничать с немецкой "Боруссией" из Дортмунда.

Матчи группового этапа завершатся 8 декабря, после чего в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а клубы, занявшие третьи места, продолжат выступление в Лиге Европы. Плей-офф Лиги чемпионов стартует 15 февраля 2022 года, а решающий поединок этого сезона состоится 22 мая в Санкт-Петербурге.

В прошлом сезоне в чисто английском финале ЛЧ футболисты "Челси" завоевали свой второй трофей, одолев "Манчестер Сити" с минимальным перевесом в счете - 1:0. Самым титулованным клубом является мадридский "Реал", который 13 раз становился обладателем Кубка европейских чемпионов.-0-