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10 декабря 2019, 21:34

БГК имени Мешкова победил "Металопластику" в матче SEHA-лиги

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил сербскую "Металопластику" в матче 9-го тура группового этапа SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу на паркете брестского спорткомплекса "Виктория" хозяева провели очень уверенно, выиграв со счетом 32:21.

Брестчане взяли реванш у "Металопластики" за поражение в первом круге на ее арене (33:35).

Свой заключительный поединок в предварительной группе В БГК сыграет 16 декабря в гостях с хорватским "Загребом". Турнирное положение: "Веспрем" (Венгрия) - 18 очков (7 матчей), БГК имени Мешкова - 18 (9), "Загреб" - 15 (7), "Еурофарм Работник" (Северная Македония) - 9 (8), "Металопластика" (Сербия) - 9 (9), "Спартак" (Россия) - 3 (8). За победу в матчах этого турнира команда получает 3 очка, за ничью - 1, за поражение - 0.

В предварительной группе А положение команд таково: "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 21 (8), "Мотор" - 18 (8), "Войводина" - 15 (9), "Татран" (Прешов, Словакия) - 15 (9), "Нексе" (Нашице, Хорватия) - 6 (8), "Пекин" (Китай) - 0 (8).

После финиша группового этапа по две лучшие команды из каждой группы сразу попадут в четвертьфинальную стадию. Еще четыре путевки в 1/4 финала разыграют клубы, которые займут 3-6-е места. По итогам четвертьфинальных встреч определится квартет, который в начале апреля 2020 года сыграет в "Финале четырех".-0-

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