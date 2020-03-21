БГК имени Мешкова разгромил "Гомель" в чемпионате Беларуси

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил "Гомель" в домашней встрече чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра на паркете брестского спорткомплекса "Виктория" прошла с подавляющим преимуществом чемпионов страны, которые разгромили гомельчан с разницей в 15 мячей - 49:34. Главный конкурент брестчан минский СКА также без проблем переиграл соперников из столичного БГУФК-СКА - 38:29. Гродненский "Кронон" у себя дома в упорной борьбе уступил могилевскому клубу "Машека" со счетом 25:27.

Положение команд: БГК имени Мешкова - 42 очка (22 матча), СКА - 42 (24), "Машека" - 19 (23), БГУФК-СКА - 15 (24), "Кронон" - 14 (24), "Гомель" - 8 (23).

В следующем туре состоится поединок главных фаворитов - гандболисты СКА примут в Минске БГК имени Мешкова. Эта встреча намечена на 28 марта.-0-