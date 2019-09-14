БГК имени Мешкова стартует сегодня в Лиге чемпионов гостевым матчем с "Порту"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня примет старт в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой игре предварительной группы В чемпионы Беларуси, которых тренирует испанский специалист Рауль Алонсо, сыграют в гостях у португальского "Порту" (начало в 20.30 по минскому времени, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В стартовом туре этой группы также сыграют: "Монпелье" (Франция) - "Вардар" (Скопье, Северная Македония), "Киль" (Германия) - "Виве" (Кельце, Польша), "Веспрем" (Венгрия) - "Мотор" (Запорожье, Украина).

В группе А сыграют "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Барселона" (Испания), "Фленсбург" (Германия), "Ольборг" (Дания), "Пик" (Сегед, Венгрия), "Загреб" (Хорватия), "Целе" (Словения) и "Эльверум" (Норвегия).

Групповой раунд чемпионской Лиги завершится в конце февраля 2020 года, после чего по шесть лучших команд выйдут в плей-офф, причем клубы, которые финишируют первыми, сразу попадут в четвертьфинал, а остальные - в 1/8 финала. Последние четыре сезона брестчане неизменно выходят в 1/8 финала, но дальше пока не продвигались. В прошлом сезоне чемпионом главного клубного турнира Европы стал "Вардар", победивший в финальном поединке гандболистов "Веспрема" со счетом 27:24.-0-