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03 сентября 2019, 19:56

БГК имени Мешкова уступил "Веспрему" в первом матче нового сезона SEHA-лиги

Во время матча. Фото организаторов турнира
Во время матча. Фото организаторов турнира

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова с поражения стартовал в новом сезоне SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний домашний поединок с одним из главных фаворитов этого турнира венгерским "Веспремом" чемпионы Беларуси начали хорошо, вели в счете, но к перерыву соперники вышли вперед - 16:14. Во втором тайме хозяева несколько раз догоняли гостей, за 8 минут до конца даже вышли вперед - 25:24, но в концовке все же уступили - 27:28.

Свой следующий матч в предварительной группе В брестчане также проведут на своей арене - 17 сентября их соперником будет дебютант турнира московский "Спартак". В группе В также сыграют хорватский "Загреб", сербская "Металлопластика" (Шабац) и северомакедонский "Еурофарм Работник" (Битола).

В группу А вошли хорватский "Нексе" (Нашице), северомакедонский "Вардар" (Скопье), сербская "Войводина" (Нови Сад), украинский "Мотор" (Запорожье), словацкий "Татран" (Прешов) и китайский "Пекин".

После завершения группового этапа по две лучшие команды сразу попадут в четвертьфинал, а остальные клубы проведут матчи 1/8 финала.-0-

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БГК имени Мешкова гандбол турнир
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