БГУИР и баскетбольный клуб "Горизонт" подписали договор о сотрудничестве

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники подписан договор о сотрудничестве баскетбольной команды "Импульс-БГУИР" и баскетбольного клуба "Горизонт". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В подписании участвовали ректор университета Вадим Богуш, начальник главного управления спорта и туризма Миноблисполкома Евгений Булойчик и директор спортивного клуба "Горизонт" Дмитрий Львович. На встрече также присутствовали заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола Владимир Рассеко, заведующий кафедрой физвоспитания вуза Николай Петров и тренер команды БГУИР Федор Роденко.

Фото пресс-службы БГУИР

"Это событие очень значимое для университета. Мы надеемся, что такое партнерство будет эффективным для спортивного роста и развития баскетбольной школы. Хотелось бы, чтобы в процессе были задействованы инфраструктура и опыт БГУИР в развитии баскетбола, - отметил Вадим Богуш. - История движется по спирали, и это важный виток для университета. Теперь мы обеспечим связь между студенческим и профессиональным спортом".

В результате подписания договора будет реализован проект объединенной команды со спортивной базой, детской спортшколой, основным и дублирующим составами. Зачастую парни из команды БГУИР перестают заниматься баскетболом после выпуска из университета. Этот проект открывает перед ними перспективы в профессиональном спорте.

Евгений Булойчик отметил, что рад сотрудничеству двух сильных команд: "Команда "Импульс-БГУИР" всегда была имиджевой и авторитетной. "Горизонт" на днях стал победителем Кубка Беларуси. Перед спортсменами уже стоят серьезные задачи и на международном уровне".

После подписания договора гостям показали новый баскетбольный зал и пригласили их на матч между "Импульсом-БГУИР Минская область" и "Гомельскими рысями - ГГУ", который пройдет 26 сентября - в первый день чемпионата Беларуси.-0-