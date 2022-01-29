Биатлонистки женской сборной Беларуси прибыли в Пекин

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистки женской сборной Беларуси прибыли в олимпийский Пекин, сообщили БЕЛТА в миссии белорусской команды.
В составе белорусской команды олимпийские чемпионки Пхенчхана-2018 в эстафете Динара Алимбекова и Ирина Лещенко, а также Анна Сола, Елена Кручинкина и Алина Пильчук.
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Белорусские биатлонистки будут проживать в олимпийской деревне в Чжанцзякоу, где пройдут олимпийские соревнования. Мужская команда прибыла в Пекин днем раньше и ужо вовсю осваивает незнакомую лыжную трассу.
В биатлонной программе пекинской Олимпиады 11 стартов:
5 февраля - смешанная эстафета.
7 февраля - женская индивидуальная гонка.
8 февраля - мужская индивидуальная гонка.
11 февраля - женский спринт.
12 февраля - мужской спринт.
13 февраля - мужская гонка преследования; женская гонка преследования.
15 февраля - мужская эстафета.
16 февраля - женская эстафета.
18 февраля - мужской масс-старт.
19 февраля - женский масс-старт.-0-