Биатлонистки женской сборной Беларуси прибыли в Пекин

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистки женской сборной Беларуси прибыли в олимпийский Пекин, сообщили БЕЛТА в миссии белорусской команды.

В составе белорусской команды олимпийские чемпионки Пхенчхана-2018 в эстафете Динара Алимбекова и Ирина Лещенко, а также Анна Сола, Елена Кручинкина и Алина Пильчук.

Динара Алимбекова уже осмотрела свои апартаменты: "Какой большой номер большой, очень круто!"

Белорусские биатлонистки будут проживать в олимпийской деревне в Чжанцзякоу, где пройдут олимпийские соревнования. Мужская команда прибыла в Пекин днем раньше и ужо вовсю осваивает незнакомую лыжную трассу.

В биатлонной программе пекинской Олимпиады 11 стартов:

5 февраля - смешанная эстафета.

7 февраля - женская индивидуальная гонка.

8 февраля - мужская индивидуальная гонка.

11 февраля - женский спринт.

12 февраля - мужской спринт.

13 февраля - мужская гонка преследования; женская гонка преследования.

15 февраля - мужская эстафета.

16 февраля - женская эстафета.

18 февраля - мужской масс-старт.

19 февраля - женский масс-старт.-0-