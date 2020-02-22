Биатлонисты Франции выиграли мужскую эстафету на чемпионате мира в Антхольце

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонисты сборной Франции выиграли мужскую эстафетную гонку 4х7,5 км на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Белорусская команда финишировала девятой, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Французские биатлонисты Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе прошли дистанцию за 1 час 12 мин. 35,9 сек. (0+4). С отставанием в 21,5 сек. серебряным призером стала сборная Норвегии (1+12), бронзу завоевала команда Германии, отставшая от лидера на 36,2 сек. (1+8).
Сборная Беларуси, за которую выступали Антон Смольский, Никита Лобастов, Роман Елетнов и Сергей Бочарников, заняла 9-е место, проиграв чемпионам 2 мин. 40,4 сек. (0+6). Всего стартовали 27 команд.
В сегодняшней женской эстафете 4х6 км чемпионками планеты стали биатлонистки Норвегии, серебро у команды Германии, бронза в активе Украины. Сборная Беларуси оказалась на 13-й позиции среди 24 стартовавших команд.
Завтра в заключительный день мирового первенства состоятся гонки с массовым стартом - на 12,5 км у женщин и на 15 км у мужчин. Представители Беларуси в этих гонках участия не примут.
После финиша планетарного форума биатлонисты отправятся в Раубичи, где с 26 февраля по 1 марта пройдет чемпионат Европы.-0-