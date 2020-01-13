Бобович: результаты молодых дзюдоистов Гомельской области - залог будущих побед мирового уровня

13 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области молодое поколение дзюдоистов - юниоры и кадеты - показывает достойные результаты, которые станут залогом будущих побед на площадках мирового уровня. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА председатель Гомельского областного отделения Белорусской федерации дзюдо, генеральный директор РУП "Гомельэнерго" Сергей Бобович.

По словам Сергея Бобовича, юные спортсмены имеют серьезный потенциал. В настоящее время они заслуженно занимают места на пьедесталах многих республиканских соревнований и первенств. "Своим трудом и талантом они целенаправленно прокладывают путь к спортивному Олимпу. Гомельская школа дзюдо славится по всей стране, имеет твердый фундамент и традиции", - подчеркнул он. Ярким примером могут служить заслуженный мастер спорта Беларуси, олимпийский чемпион Афин-2004 Игорь Макаров, легендарные заслуженные тренеры Владимир Асин и Виктор Шундиков.

Юных спортсменов, показавших в 2019 году достойные результаты, их тренеров и родителей чествовали на базе РУП "Гомельэнерго". В торжественной обстановке им вручены награды Белорусской федерации дзюдо и Гомельского областного отделения. В числе награжденных - неоднократные призеры Кубка Европы Егор Трухан и Денис Евсеенко. На счету Егора в 2019 году три медали. На татами он составляет серьезную конкуренцию в юниорском сегменте.

Фото РУП "Гомельэнерго"

В последнее время большую популярность дзюдо набирает и среди девушек. Это заметно не только по их числу на тренировках в залах, но и по количеству представительниц Гомельской области среди победителей республиканских чемпионатов и первенств. Так, в прошлом году победы на татами завоевывали Виктория Новикова, Ульяна Миненкова, Анна Буракова и Полина Слесаренко.

Как рассказал Сергей Бобович, такие результаты во многом достигнуты благодаря преданным профессии и спорту наставникам. За вклад в развитие дзюдо в Гомельской области почетной грамотой Белорусской федерации дзюдо награжден заслуженный тренер Беларуси, руководитель специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Гомельского района Виктор Шундиков. За высокие результаты в 2019 году учреждение стало обладателем сертификата на приобретение комплекта татами.-0-