Боксер Владислав Смягликов остановился в шаге от медали Игр в Токио

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Владислав Смягликов остановился в шаге от пьедестала Олимпиады в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинале состязаний белорус не смог совладать с новозеландским атлетом Дэвидом Ньикой. Соперник белоруса на протяжении всей встречи владел преимуществом и не упустил его до финального гонга. Атлет из Добруша, для которого это была первая Олимпиада в карьере, пытался исправить ситуацию, однако соперник не позволил ему перехватить инициативу. В итоге обидное поражение единогласным решением судей - 0:5.

По регламенту боксерского турнира в Токио, спортсмены, вышедшие в полуфинал, гарантируют себе минимум бронзовые награды Игр.-0-

Фото Оксаны Манчук, Дениса Костюченко, НОК Беларуси