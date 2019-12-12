Более 100 юных спортсменов пройдут отборочный этап волейбольной лиги "Мяч над сеткой" в Бресте

12 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Отборочный этап республиканского первенства детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой" пройдет в Бресте с 12 по 15 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

В соревнованиях участвуют девять команд. Это воспитанники спортивных школ, центров олимпийского резерва, центров физического воспитания и спорта из Гомеля, Минска, Бреста, Гродно, Бобруйска, Пинска, Солигорска и Могилева. Одним из фаворитов первенства считается столичная команда РГУОР-2005 - сборная Республиканского государственного училища олимпийского резерва.

Игры пройдут на площадках спортивных комплексов "Олимп" и "Виктория". Всего состоятся 20 матчей. Команды сыграют по кругу по схеме "каждый с каждым". Победитель определится по наибольшему количеству набранных во встречах очков.

Детско-юношеская волейбольная лига "Мяч над сеткой" проходит под эгидой Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации волейбола. "Соревнования проводятся с целью выявления перспективных спортсменов в раннем возрасте, для будущего отбора в юниорские сборные команды. Кроме того, дети получают отличную игровую практику. Для них это важно и в психологическом плане - выйти на площадку и выстоять против соперника, где-то даже перебороть себя", - отметила пресс-секретарь Белорусской федерации волейбола Мария Черепович.

Брест принимает второй тур ДЮВЛ из четырех предварительных. Перед этим был Минск, следующие этапы лиги в своих возрастных группах пройдут в Солигорске и Могилеве. Сильнейшие команды среди юных волейболистов определятся в итоговом финальном туре, который пройдет в апреле 2020 года.-0-