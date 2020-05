Более 200 юных спортсменок примут участие в онлайн-гимнастическом фестивале

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших эстетических гимнасток Беларуси впервые выберут онлайн, 31 мая и 7 июня пройдет гимнастический фестиваль Gym for Life. Belarus. ONLINE 2020, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации общеоздоровительной гимнастики.

В мероприятии примут участие более 200 человек. Возраст спортсменок - от 4 до 16 лет. Победителей определят в четырех номинациях: "Воспоминание", Give to me, "Круче всех" и "Флешмоб". "К примеру, номинация Give to me построена по принципу известного челленджа в сетях: гимнастки выполняют определенный элемент с предметом и передают вещь дальше. Причем не нарушается режим самоизоляции. Ведь каждый записывает свое исполнение дома, а потом присылает запись тренеру. Выступление своей команды тренер сводит в видео", - рассказала одна из организаторов мероприятия Кристина Соловьева.

Чтобы поучаствовать в номинации "Воспоминание", участницы пришлют видео из своих предыдущих выступлений. А для номинации "Круче всех" гимнастки готовят выступление и записывают его накануне фестиваля. Сюда можно присылать групповые и соло номера. Если это команда, каждый высылает свое выступление. Все они сводятся в одно видео от команды и отправляются жюри. В номинации "Флешмоб" действует такой же принцип.

Выбирать победителей будут по нескольким критериям: техника, оригинальность, общее впечатление. Оценит выступления международное жюри.

Посмотреть онлайн-фестиваль можно будет 31 мая и 7 июня на YouTube-канале Белорусской федерации общеоздоровительной гимнастики, которая выступает организатором мероприятия при поддержке Белорусской ассоциации гимнастики.-0-