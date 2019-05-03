Более 200 спортсменов примут участие в ЧЕ по спочану в Минске

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 спортсменов примут участие в чемпионате Европы по спочану, который с 4 по 5 мая пройдет в Республиканском центре олимпийской подготовки "Стайки" под Минском, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представители 16 стран поборются за награды в различных возрастных категориях. Континентальный форум пройдет в Беларуси впервые. Белорусские спортсмены ранее неоднократно подтверждали свой уровень на различных международных соревнованиях. В 2017 году на чемпионате Европы белорусская команда заняла пятое место в континентальном рейтинге.

В церемонии открытия турнира примет участие президент Международной ассоциации спочана Тэцундо Танабе, а на турнире будет работать независимая судейская коллегия из Японии.

Как отметили в федерации этого вида единоборств, от белорусских спортсменов ожидают удачного выступления. "Выиграть командный зачет будет сложно, но белорусские спортсмены имеют уже хороший опыт, и мы ожидаем медали в различных категориях", - отметил председатель Белорусской федерации спочана Андрей Калистов.-0-