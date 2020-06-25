Болельщикам в Нидерландах запретят петь и кричать на стадионах

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болельщики смогут посещать матчи чемпионата Нидерландов по футболу с 1 сентября, но им запретят поддерживать команды с помощью пения. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте, сообщает РБК.

По словам Марка Рютте, при нахождении на трибунах болельщиков обяжут соблюдать социальную дистанцию, иначе ограничения будут ужесточены. "По результатам исследований мы знаем, что есть большая вероятность заразиться, если фанаты поют и кричат", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что на свежем воздухе заражение коронавирусом встречается реже. Вместе с тем он напомнил, что многие люди подхватили инфекцию во время матча Лиги чемпионов "Аталанта" - "Валенсия".

"Возьмите с собой большие дудки, которые гудят, когда на них нажимают. Можно прошептать "ура", когда забит гол, но не более", - обратился политик к болельщикам.-0-