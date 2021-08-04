Борец Али Шабанов продолжит выступление на Играх в Токио

4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Борец вольного стиля из Беларуси Али Шабанов (86 кг) продолжит выступление на Играх в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинале его обидчик Дэвид Моррис Тейлор оказался сильнее индийского атлета Дипака Пунии, одержав досрочную победу - 10:0.

Таким образом, согласно регламенту олимпийского турнира, Али Шабанов, уступивший финалисту состязаний, в утешительной схватке встретится с Наземом Амином Майлзом из Сан-Марино. В случае успеха далее поспорит за бронзу в поединке с индийцем.-0-