Борисов и Мозырь примут первые матчи 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После международного перерыва на матчи сборных Беларуси сегодня возобновится национальный футбольный чемпионат, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом матче 12-го тура футболисты "Славии" примут на поле мозырского стадиона "Юность" гостей из "Минска". В прошлом туре оба соперника потерпели разгромные поражения в гостевых встречах: мозыряне проиграли борисовскому БАТЭ со счетом 0:3, а минчане не смогли оказать серьезного сопротивления "Гомелю" - 0:5. В другом сегодняшнем поединке столичный "Энергетик-БГУ" сыграет в Борисове против футболистов "Гомеля". В 11-м туре "энергетики" победили в Бресте местное "Динамо" с минимальным перевесом - 1:0.

Завтра лидер турнира солигорский "Шахтер", не потерявший еще ни одного очка, сыграет на своем поле с "Витебском". Идущий вторым БАТЭ примет на поле "Борисов-Арены" гродненский "Неман". Также в субботу два аутсайдера турнира проведут свои домашние матчи - в Речице местный "Спутник" будет соперничать с минским "Динамо", а футболисты "Сморгони" примут "Слуцк". Две заключительные встречи 12-го тура состоятся в воскресенье, 13 июня: "Рух" (Брест) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Брест).

Турнирное положение после 11 туров: "Шахтер" - 33 очка, БАТЭ - 26, "Рух" - 21, "Гомель" - 21, "Динамо" (Минск) - 20, "Витебск" - 18, "Динамо" (Брест) - 17, "Торпедо-БелАЗ" - 15, "Ислочь" - 13, "Минск" - 13, "Энергетик-БГУ" - 12, "Слуцк" - 10, "Славия" - 8, "Неман" - 7, "Сморгонь" - 4, "Спутник" - 4.

Бомбардирскую гонку возглавляет лидер атак солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 11 мячей.-0-