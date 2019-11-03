Борцы Александр Леончик и Дмитрий Каминский выиграли награды молодежного ЧМ в Венгрии

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские борцы греко-римского стиля Александр Леончик (67 кг) и Дмитрий Каминский (97 кг) выиграли серебро и бронзу молодежного чемпионата мира, завершившегося в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Без поражений дойдя до финала, в решающей схватке Александр Леончик (67 кг) был вынужден признать превосходство египтянина Мохамеда Ибрагима Эльсайеда. Бронзовые медали в данной весовой категории достались Сайяду Али Именталабфоумани из Ирана и украинцу Артуру Полетаеву.
Дмитрий Каминский (97 кг) в схватке за бронзу заставил капитулировать индийского «классика» Рави Рави. Вторая бронзовая награда тут была выиграна иранцем Мохаммадхаджи Абдоллахом Сарави. Серебро оставил за собой грузин Георгий Мелия. Победу праздновал финн Арви Мартин Саволайнен.
Таким образом, с серебром и тремя бронзовыми наградами белорусские мастера греко-римской борьбы заняли высокое пятое место в общекомандном зачете молодежного чемпионата мира. -0-