Брест примет открытый чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде

10 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест 11-13 ноября примет открытый чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта Виктория Астахова.

Во дворце водных видов спорта мужчины и женщины будут соревноваться в плавании на спине, вольным стилем, брассом, баттерфляем, комплексном плавании. В программе дистанции 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м и 1500 м. На утреннее время намечены предварительные заплывы, на вечер - финалы и эстафеты 4х50 м.

В этих стартах примут участие белорусские пловцы. Подали заявки также спортсмены из Казахстана, России, Украины.

Турнир в Бресте является квалификационным для выполнения нормативов отбора на чемпионат мира на короткой воде в Абу-Даби, который должен пройти 16-21 декабря.

А с 1 по 3 декабря в Бресте планируют провести международный турнир по плаванию "Золотая осень". В нем поучаствуют юноши и девушки 2007-2012 годов рождения, они будут соревноваться в трех возрастных группах. Юные пловцы выявят сильнейшего на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м в плавании брассом, вольным стилем, на спине, баттерфляем. Ожидается, что белорусским пловцам составят конкуренцию их сверстники из России и Украины.-0-