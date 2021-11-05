Брестский "Рух" и "Витебск" откроют 28-й тур футбольного чемпионата Беларуси

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского клуба "Рух" примут гостей из "Витебска" в стартовом матче 28-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для обеих команд результат сегодняшнего поединка очень важен: брестчане ведут борьбу за место в призовой тройке, а витебчане хотят обезопасить себя от участия в переходных матчах за право остаться в высшей лиге. В первом круге нынешнего первенства "Витебск" и "Рух" завершили свою встречу вничью - 0:0. В предыдущем туре "Рух" сыграл вничью в гостях у жодинского "Торпедо-БелАЗа" (3:3), а футболисты "Витебска" уступили на своем поле чемпиону страны солигорскому "Шахтеру" (1:2).

Завтра в центральном поединке 28-го тура футболисты БАТЭ примут на поле "Борисов-Арены" минское "Динамо". Борисовчане занимают вторую позицию в турнирной таблице, опережая столичных динамовцев всего на один балл. Также в субботу "Шахтер" сыграет на своем поле со "Слуцком", а столичный "Энергетик-БГУ" в Борисове встретится с "Минском". В воскресенье, 7 ноября, "Ислочь" в Молодечно будет соперничать с "Гомелем", "Сморгонь", покидающая элитный дивизион, примет у себя дома брестское "Динамо", а Мозыре местная "Славия" сыграет с гродненским "Неманом".

Турнирное положение после 27 туров: "Шахтер" - 71 очко, БАТЭ - 58, "Динамо" (Минск) - 57, "Гомель" - 52, "Рух" - 52, "Динамо" (Брест) - 37, "Витебск" - 34, "Ислочь" - 34, "Торпедо-БелАЗ" - 33, "Неман" - 30, "Минск" - 29, "Энергетик-БГУ" - 29, "Слуцк" - 28, "Славия" - 27, "Сморгонь" - 16, "Спутник" - 7.

Лидером бомбардирской гонки является гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 19 мячей, на два гола от него отстает белорусский нападающий "Гомеля" Андрей Соловей.-0-