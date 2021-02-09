Брестский "Рух" победил "Кайрат" на сборе в Турции

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Руха" одержали первую викторию на учебно-тренирвочном сборе в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечные Кирилла Альшевского со счетом 2:0 победили чемпиона Казахстана "Кайрат" из Алматы, который тренирует белорусский специалист Алексей Шпилевский. Во втором тайме этой встречи голы забили Кирилл Черноок и Всеволод Садовский. До этого брестчане уступили львовскому "Руху" с крупным счетом 0:5, а в первом спарринге сыграли вничью с еще одним украинским клубом "Колосом" из Ковалевки - 2:2.

Чемпион Беларуси солигорский "Шахтер" на сборе в ОАЭ сегодня проиграл армянскому "Пюнику" из Еревана с результатом 0:1.

Вице-чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ в первом спарринге в Турции потерпели крупное поражение от обладателя серебряных медалей украинского первенства киевского "Динамо" - 2:5. Следующие игры команда Виталия Жуковского проведет 14 февраля с грузинским клубом "Дила" из Гори и российской "Уфой". На 21 февраля запланированы контрольные матчи с казахстанской "Астаной" из Нур-Султана и латвийской "Лиепаей". В составе латвийского клуба под руководством белорусского тренера Дмитрия Молоша выступают бывшие игроки БАТЭ Дмитрий Бага, Михаил Гордейчук, Евгений Березкин и Марко Симич.

Футболисты минского "Динамо" на сборе в Сочи дважды обыграли российскую "Тюмень" - 5:1 и 2:1. Еще два спарринга подопечные Леонида Кучука проведут 13 февраля - с молодежным составом "Сочи" и красноярским "Енисеем".

Тем временем сегодня стало известно, что бывший наставник минских динамовцев Сергей Гуренко стал главным тренером литовского клуба "Ритеряй" из Вильнюса, который в прошлом году занял 6-е место в национальном чемпионате.-0-