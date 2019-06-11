Брестский "Строитель" занял 2-е место на Кубке Европы в дивизионе "Трофи" по хоккею на траве

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Строитель" занял 2-е место на Кубке клубных команд Европы "Трофи", который прошел в швейцарском Веттингене. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

По итогам группового этапа "Строитель" набрал 12 очков и вышел в финал, где брестские игроки встретились с "Кардифф энд Мэт" из Уэльса, которому проиграли со счетом 2:3.

В Белорусской федерации хоккея на траве отметили, что успешное выступление "Строителя" поможет повысить положение Беларуси в рейтинге Еврокубков среди мужских команд. На данный момент наша страна находится на 12-м месте.-0-