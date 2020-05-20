Брестское "Динамо" и БАТЭ откроют 10-й тур футбольного чемпионата Беларуси

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" и борисовского БАТЭ откроют программу 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний поединок в Бресте станет своеобразной репетицией перед финалом розыгрыша Кубка Беларуси, который состоится 24 мая на поле минского стадиона "Динамо". В предыдущем туре национального первенства борисовчане разгромили на своей арене футболистов "Слуцка" (3:0), а брестчане проиграли в гостях столичному "Энергетику-БГУ" (1:2).

В четверг, 21 мая, гродненский "Неман" примет жодинское "Торпедо-БелАЗ". Еще две встречи состоятся 22 мая: Славия" (Мозырь) - "Городея", "Шахтер" (Солигорск) - "Белшина" (Бобруйск). Заключительные поединки 10-го тура пройдут 23 мая: "Слуцк" - "Рух" (Брест), "Ислочь" (Минский район) - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Витебск" - "Динамо" (Минск). Матч между "Смолевичами" и "Минском" перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ - 19 очков, "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 18, "Слуцк" - 16, "Ислочь", "Шахтер" - по 15, "Динамо" (Брест), "Рух" - по 13, "Динамо" (Минск), "Витебск" - 12, "Городея", "Славия" - по 11, "Минск" - 10, "Неман" - 8, "Смолевичи" - 4, "Белшина" - 3. Футболисты "Минска" и "Немана" провели по 8 игр, остальные - на матч больше.

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 6 мячей.-0-