Брестское "Динамо" одержало волевую победу над "Городеей" в чемпионате Беларуси

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят поединки 14-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Бресте действующие чемпионы страны футболисты местного "Динамо" имели большое преимущество над "Городеей", но на 28-й минуте пропустили мяч после удара Сергея Архипова. Гости были впереди меньше минуты - буквально в следующей атаке один из лидеров брестчан Артем Милевский восстановил равновесие. После перерыва динамовцы продолжали доминировать и еще дважды поразили ворота Игоря Довгялло. На 66-й минуте гол забил Денис Лаптев, а еще через 5 минут Михаил Гордейчук установил окончательный результат - 3:1 в пользу "Динамо".

В последнем сегодняшнем матче минское "Динамо" у себя дома встретится с земляками из "Энергетика-БГУ".

Результаты других матчей: "Слуцк" - "Неман" (Гродно) - 0:1, "Славия" (Мозырь) - "Смолевичи" - 2:1, "Ислочь" (Минский район) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:2.

Лидер первенства борисовский БАТЭ 21 июня сыграет в Бобруйске с местной "Белшиной, занимающей последнее место. Также в воскресенье "Витебск" у себя дома встретится с "Минском", а в Солигроске "Шахтер" примет футболистов брестского "Руха".Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 27 очков (13 матчей), "Шахтер" - 25 (13), "Динамо" (Брест) - 25 (14), "Неман" - 23 (13), "Торпедо-БелАЗ" - 23, (14), "Энергетик-БГУ" - 22 (13), "Ислочь" - 20 (14), "Динамо" (Минск) - 19 (13), "Слуцк" - 18 (14), "Витебск" - 18 (13), "Славия" - 18 (14), "Рух" - 15 (13), "Городея" - 15 (14), "Минск" - 13 (11), "Смолевичи" - 7 (13), "Белшина" - 6 (13).

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей.-0-