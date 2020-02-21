Брестское "Динамо" победило "Тобол" на сборе в Турции, "Шахтер" разгромил "Шагадам", минское "Динамо" крупно уступило московскому

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" победно завершили тренировочный сбор в турецком Белеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня чемпионы Беларуси переиграли казахстанский клуб "Тобол" из Костаная со счетом 1:0. Победный гол на 27-й минуте встречи забил Павел Савицкий. До этого подопечные Сергея Ковальчука выиграли у казахстанского "Каспия" из Актау (1:0) и сыграли вничью с украинскими "Карпатами" из Львова (2:2).

Бронзовый призер белорусского первенства солигорский "Шахтер" в своем последнем спарринге турецкого сбора разгромил туркменский "Шагадам" из Туркменбаши со счетом 5:0. В этой игре голевой дубль оформил Дарко Бодул, еще по голу забили Георгий Диасамидзе, Александр Селява и Лаша Шиндагоридзе.

Фото ФК "Шахтер"

Ранее команда Юрия Вернидуба взяла верх над российским "Арсеналом" из Тулы (3:2) и разошлась миром с грузинской "Дилой" из Гори (0:0).

Футболисты минского "Динамо" крупно проиграли московским динамовцам, пропустив по два мяча в каждом из таймов - 0:4.

Фото ФК "Динамо-Минск"

Завтра подопечные Сергея Гуренко встретятся с чемпионом России "Зенитом" из Санкт-Петербурга.

В матче с российской "Балтикой" из Калининграда футболисты "Витебска" открыли счет на 6-й минуте, но в итоге уступили с результатом 3:4.

Вице-чемпион страны борисовский БАТЭ на втором сборе в Турции проведет три контрольных поединка. В первом из них 23 февраля подопечные Кирилла Альшевского встретятся с казахстанским "Жетысу" из Талдыкоргана, затем 28 февраля с еще одной казахстанской командой "Актобе" и украинским "Рухом" из Львова.-0-